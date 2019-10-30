Рудковская сменила прическу и цвет волос

Рудковская впервые за долгое время сменила прическу и цвет волос

Светская львица решилась на преображение ради секретной фотосессии.

Яна Рудковская зарабатывает достаточно, чтобы вести роскошный образ жизни. В ее доме на столе всегда стоят свежие цветы, а в гардеробе каждый сезон появляются новые брендовые вещи из последних коллекций кутюрье. Особой любовью у продюсера пользуются вечерние и бальные платья. Их она готова надевать не один и не два раза, а гораздо больше. Поклонники восхищаются ее чувством стиля, но в последнее время многие советовали знаменитости сменить прическу.

Похоже, Яна наконец-то решилась на преображение. 44-летняя светская львица накануне опубликовала видео со съемки. В кадре она позирует в черном платье-макси с пышными рукавами-фонариками, а также с кружевами и рюшами на юбке. Волосы блондинки стали более светлыми. Она также сделала пробор посередине, а не набок, как обычно. От объема стилисты отказались, сделав рваные кончики и придав эффект мокрых волос.

«У меня новый цвет волос, новая прическа для новой секретной съёмки с моей Dream Team», — похвасталась Рудковская. View this post on Instagram

Мнения поклонников разделились. Одним понравилось преображение продюсера, а другие не увидели кардинальных изменений в ее внешности.