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Рудковская впервые за долгое время сменила прическу и цвет волос 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 часов назад
Рудковская сменила прическу и цвет волос
Фото: globallookpress.com
Светская львица решилась на преображение ради секретной фотосессии.
Яна Рудковская зарабатывает достаточно, чтобы вести роскошный образ жизни. В ее доме на столе всегда стоят свежие цветы, а в гардеробе каждый сезон появляются новые брендовые вещи из последних коллекций кутюрье. Особой любовью у продюсера пользуются вечерние и бальные платья. Их она готова надевать не один и не два раза, а гораздо больше. Поклонники восхищаются ее чувством стиля, но в последнее время многие советовали знаменитости сменить прическу.
Похоже, Яна наконец-то решилась на преображение. 44-летняя светская львица накануне опубликовала видео со съемки. В кадре она позирует в черном платье-макси с пышными рукавами-фонариками, а также с кружевами и рюшами на юбке. Волосы блондинки стали более светлыми. Она также сделала пробор посередине, а не набок, как обычно. От объема стилисты отказались, сделав рваные кончики и придав эффект мокрых волос.
«У меня новый цвет волос, новая прическа для новой секретной съёмки с моей Dream Team», — похвасталась Рудковская. View this post on Instagram
Мнения поклонников разделились. Одним понравилось преображение продюсера, а другие не увидели кардинальных изменений в ее внешности.
«Цвет волос стал гораздо лучше. Может быть, ещё чуть пепельнее сделать. Укладка хорошая. Объёмная. Чёлку косую отрастить до длины остальных волос. И я уверена, что — то типа длинного каре с градуировкой (небольшой) будет очень хорошо», «А что нового-то? Как висели жёлтые пакли так и есть», «Все наряды хороши, но причёска…», «Цвет очень благородный! Стрижку я бы еще подкорректировала. Платье шикарное», — прокомментировали пост подписчики.
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Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская
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