Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашу назвал причину закрытия нескольких бургерных Тимати 

Teleprogramma.pro + ещё 2 6 часов назад
Пашу назвал причину закрытия бургерных Тимати
Фото: РИА Новости
Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» ответил на вопрос, почему в разных уголках страны закрылись несколько бургерных Тимати.
«Одна точка закрылась в Перми, по-моему. Там просто владелец торгового центра не хотел, чтобы в помещениях был запах еды. Он предложил нам за свой счет переделать всю вентиляцию, но это бы стоило огромных денег. Мы на такой шаг не пошли», — заметил Пашу.
Кроме того, точки были закрыты в Воронеже и Новосибирске.
«Там поступали жалобы на качество продукции. После пятнадцатого предупреждения мы приняли решение прекратить сотрудничество. Мы со всеми работаем по франшизе. Мы не можем нести ответственность за каждого руководителя, с кем заключаем договор», — заметил он.
Как сказал Пашу, у него на самом деле часто возникают конфликты с Тимати.
«Да почти каждый день с ним воюем. Он порой обижается, но прощает мне все. Мы вместе с детства и многие прошли вместе. Мои намерения просты: побеждать и становиться еще сильнее», — заметил Павел Курьянов.
Также Пашу ответил, что пока не видит никого на горизонте, кто бы смог заменить его у руля лейбла. При этом прибыль их организации после ухода Егора Крида и Левана Горозия упала, но весной следующего года, как считает Пашу, их уход станет незаметным для компании.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Teleprogramma.pro: последние новости
Стали известны результаты тестов Заворотнюк после двух операций на головном мозге Стали известны результаты тестов Заворотнюк после двух операций на головном мозге Рудковская впервые за долгое время сменила прическу и цвет волос Рудковская впервые за долгое время сменила прическу и цвет волос Симоньян назвала 37-летнюю Собчак начинающим журналистом Симоньян назвала 37-летнюю Собчак начинающим журналистом
Комментарии5 
Теги:
Шоу-бизнес , L " One , Крид , Тимати , Павел Курьянов , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 82
Миллионам жителей Земли предрекли затопление
Миллионам жителей Земли предрекли затопление
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 69
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 594
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери 21
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение