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Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters
Фото: globallookpress.com
В ролике на песню «Всё сразу» помимо самого коллектива появились блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов и Снежана Самохина.
Сюжет клипа рассказывает о мелких предпринимателях, против которых встал чиновник и рэкетир. Как пояснили музыканты, в ролике они показали своё видение того, что могло бы произойти, если бы российское предпринимательство оказалось в абсурдном и карнавальном мире Эмира Кустурицы, пишет «Афиша Daily».
Лидер The Hatters Юрий Музыченко заявил, что почти все в коллективе выросли на фильмах сербского режиссёра, и эстетика его картин им очень близка.
Мы несказанно счастливы, что мечта сбылась — нам посчастливилось поработать с Эмиром Кустурицей лично, — сказал артист.
Как ранее писал News.ru, Музыченко появился в клипе группы Little Big на композицию Iʼm OK, высмеивающем стереотипы о завсегдатаях баров.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Юрий Музыченко , Евгений Кулик , Эмир Кустурица , Илья Варламов , Афиша Daily
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