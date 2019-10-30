Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters

Сюжет клипа рассказывает о мелких предпринимателях, против которых встал чиновник и рэкетир. Как пояснили музыканты, в ролике они показали своё видение того, что могло бы произойти, если бы российское предпринимательство оказалось в абсурдном и карнавальном мире Эмира Кустурицы , пишет «Афиша Daily».

Лидер The Hatters Юрий Музыченко заявил, что почти все в коллективе выросли на фильмах сербского режиссёра, и эстетика его картин им очень близка.

Мы несказанно счастливы, что мечта сбылась — нам посчастливилось поработать с Эмиром Кустурицей лично, — сказал артист.

Как ранее писал News.ru, Музыченко появился в клипе группы Little Big на композицию Iʼm OK, высмеивающем стереотипы о завсегдатаях баров.