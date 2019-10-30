«Проще дать, чем отказать»: Симоньян оценила Собчак

Александра Петрова. Сегодня был опубликован очередной эпизод YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Интервью журналистке дала главред RT. В ходе беседы Собчак назвала журналистской удачей интервью, которое, как сообщал «Рамблер», Симоньян год назад взяла у Руслана Боширова

Та ответила, что подобными категориями не мыслит давно. По словам Симоньян, 20 лет назад она так же как Собчак хотела «стать крутым» журналистом, а интервью с важным человеком много для нее значило.

«Взять хотя бы то, как ты меня уговаривала», — заявила главред RT.

Она призналась, что не стала бы тратить на это столько времени и сил, сколько потратила Собчак. Симоньян высказала мнение, что так та уговаривает всех, «может быть, потому что занялась этим чуть позже» нее самой.