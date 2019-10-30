«Проще дать, чем отказать»: Симоньян оценила Собчак 

Ксения Собчак — начинающий журналист. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявила Маргарита Симоньян. Она заявила, что Ксения относится к тем людям, «которым проще дать, чем отказать».
Сегодня был опубликован очередной эпизод YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Интервью журналистке дала главред RT. В ходе беседы Собчак назвала журналистской удачей интервью, которое, как сообщал «Рамблер», Симоньян год назад взяла у Руслана Боширова и Александра Петрова.
Та ответила, что подобными категориями не мыслит давно. По словам Симоньян, 20 лет назад она так же как Собчак хотела «стать крутым» журналистом, а интервью с важным человеком много для нее значило.
«Взять хотя бы то, как ты меня уговаривала», — заявила главред RT.
Она призналась, что не стала бы тратить на это столько времени и сил, сколько потратила Собчак. Симоньян высказала мнение, что так та уговаривает всех, «может быть, потому что занялась этим чуть позже» нее самой.
Боширов и Петров — россияне, которых власти Великобритании обвинили в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В интервью Маргарите Симоньян они это опровергли.