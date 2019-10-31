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Экс-солистка группы Serebro высказалась о роспуске артистов MALFA 

News.ru 47 минут назад
Фаворская высказалась о роспуске артистов MALFA
Фото: vk.com
Экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская поддержала своего бывшего продюсера Максима Фадеева, который решил расторгнуть контракты со всеми артистами его лейбла MALFA.
Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Всё ушло на цифровые площадки, — считает певица.
Исполнительница добавила, что сейчас музыканты могут себя продвигать самостоятельно, поэтому Фадеев принял правильное решение.
Я надеюсь, они сделают что-то новое. Что всё получится, всё будет хорошо, — подчеркнула Фаворская в интервью Пятому каналу.
Ранее стало известно о том, что музыкальный лейбл MALFA принял решение расторгнуть контракты со всеми артистами. Руководитель лейбла Максим Фадеев объявил об этом на своей странице в соцсети. По его словам, контент будет отдан всем музыкантам «в безвозмездное пользование», за исключением двух артистов, с которыми не удалось договориться.
Как писал News.ru, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами его лейбла MALFA.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Полина Фаворская , Иосиф Пригожин
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