Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!» 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Американская певица Тесса Вайлоет выступила в Москве. На концерт пришли поклонники артистки, скандировавшие лозунг «Русские, вперед!». Видеозаписью произошедшего в Twitter поделился пользователь Gonzzz_23.
Артистка раскритиковала своих фанатов, заявив, что испытала смешанные чувства от концерта.
«На задних рядах находились представители российского эквивалента движению MAGA (аббревиатура лозунга «Сделаем Америку великой снова», которым пользуется президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру»), которые используют мой образ и мою песню в качестве символа своего движения. В случае, если этого не было понятно — я не поддерживаю это», — написала Вайолет на своей странице в Twitter.
Певица подчеркнула, что ей грустно из-за того, что кто-то из поклонников не чувствовал себя в безопасности на концерте.
Российские пользователи соцсетей объявили Тессу Вайолет русской националисткой и королевой в конце 2018 года. В частности, в сети появился ремикс на ее песню Crush, в котором во время припева звучит лозунг «Русские, вперед!»
Последние новости
Раскрыты самые опасные для жизни места на Земле Раскрыты самые опасные для жизни места на Земле Для «Северного потока-2» не осталось препятствий Для «Северного потока-2» не осталось препятствий Утвержден рост тарифов ЖКХ в России Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дональд Трамп , Lenta.ru , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 39
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 541
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери 19
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская 26
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение