Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!»

Американская певица Тесса Вайлоет выступила в Москве . На концерт пришли поклонники артистки, скандировавшие лозунг «Русские, вперед!». Видеозаписью произошедшего в Twitter поделился пользователь Gonzzz_23.

Артистка раскритиковала своих фанатов, заявив, что испытала смешанные чувства от концерта.

«На задних рядах находились представители российского эквивалента движению MAGA (аббревиатура лозунга «Сделаем Америку великой снова», которым пользуется президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру»), которые используют мой образ и мою песню в качестве символа своего движения. В случае, если этого не было понятно — я не поддерживаю это», — написала Вайолет на своей странице в Twitter. mixed feelings about the show tonight. In the front: the sweet faces of fans who love art and music, celebrating the communal experiance of singing songs together. My sweet peas thank you for coming 💛— Tessa Violet (@TessaViolet) October 29, 2019

Певица подчеркнула, что ей грустно из-за того, что кто-то из поклонников не чувствовал себя в безопасности на концерте.

Российские пользователи соцсетей объявили Тессу Вайолет русской националисткой и королевой в конце 2018 года. В частности, в сети появился ремикс на ее песню Crush, в котором во время припева звучит лозунг «Русские, вперед!»