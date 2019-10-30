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Андрея Губина из жизненной колеи выбила смерть родителей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 11 часов назад
Стало известно о тяжелой утрате Андрея Губина
Фото: globallookpress.com
Соседка музыканта Андрея Губина по его московской квартире Екатерина рассказала, что артист перестал общаться с поклонниками и выступать, потому что перенёс очень тяжелую ситуацию в своей жизни. Дело в том, что несколько лет назад он потерял маму и папу. Особенно тяжело он пережил смерть родительницы.
«Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе», — рассказала Екатерина.
Как заметила женщина, Губин сегодня очень много времени проводит в разъездах. При этом фанаты его помнят. Практически каждый день они приносят цветы и мягкие игрушки к его московской квартире. Порой певец общается с фанатами. Никакой звездности у него нет. Он спокойно раздает всем желающим автографы.
Соседка также опровергла слухи, что Андрей Губин перебрался жить в Уфу, на свою историческую родину. По ее словам, певец в Башкирии появляется, но все-таки его основной дом по-прежнему в столице. Также музыкант любит отдыхать в Таиланде, сообщает «СтарХит».
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Губин , StarHit
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