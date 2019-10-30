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«Один конкретный человек делает вбросы»: пиар-директор оправдала Наргиз 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Пиар-директор оправдала Наргиз
Фото: РИА Новости
Пиар-директор певицы Наргиз Закировой Ольга Рогова заявила, что в информации о «пьяном концерте» звезды в Уссурийске много неправды. По ее словам, никто с выступления исполнительницы в Уссурийске не уходил. С бутылками по сцене она не бегала. Как сказала Рогова, зрители наоборот очень тепло приняли Наргиз. Получился, как она уверяет, один из самых массовых концертов на Дальнем Востоке.
«Все очень позитивно. Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы, но верить этому нельзя», — заявила Ольга Рогова.
Пиар-директор добавила, что концерт удался. Звезду даже стали просить спеть на бис и она, конечно, не отказала, сообщает «РЕН-ТВ».
Напомним, что ранее появилась информация, что на концерте Наргиз Закировой в Уссурийске случился скандал. Якобы звезда вышла на сцену в нетрезвом виде. Более того, она пела не свои хиты, а рок-каверы. Со сцены в некоторых композициях звучал мат.
Отметим, что несколько месяцев назад Наргиз Закирова и ее продюсер Максим Фадеев прекратили плодотворное сотрудничество, которое длилось долгих пять лет. Сама Наргиз позже говорила, что эти годы были для нее словно в тюрьме. Продюсер, как она уверяет, не давал ей никакой творческой свободы и ущемлял в правах. Со своей стороны, Максим Фадеев сказал, что это именно он разорвал контракт с Наргиз, которая вела себя неподобающим образом. В будущем звездный продюсер, который ранее публиковал совместные снимки со звездой, не собирается так близко впускать в свою семью исполнителей, с которыми он сотрудничает. Как уверяет Фадеев, история с Наргиз многому его научила и заставила по-другому смотреть на вещи.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Уссурийск
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