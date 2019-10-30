«Один конкретный человек делает вбросы»: пиар-директор оправдала Наргиз

Пиар-директор певицы Наргиз Закировой Ольга Рогова заявила, что в информации о «пьяном концерте» звезды в Уссурийске много неправды. По ее словам, никто с выступления исполнительницы в Уссурийске не уходил. С бутылками по сцене она не бегала. Как сказала Рогова, зрители наоборот очень тепло приняли Наргиз. Получился, как она уверяет, один из самых массовых концертов на Дальнем Востоке.

«Все очень позитивно. Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы, но верить этому нельзя», — заявила Ольга Рогова.

Пиар-директор добавила, что концерт удался. Звезду даже стали просить спеть на бис и она, конечно, не отказала, сообщает «РЕН-ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация, что на концерте Наргиз Закировой в Уссурийске случился скандал. Якобы звезда вышла на сцену в нетрезвом виде. Более того, она пела не свои хиты, а рок-каверы. Со сцены в некоторых композициях звучал мат.