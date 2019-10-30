Мать Заворотнюк теряет слух

У матери Анастасии Заворотнюк на нервной почве пропадает слух

Знакомый актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с тяжелым заболеванием, рассказал, что у ее матери 76-летней Валентины Борисовны из-за переживаний на нервной почке из-за дочери стал пропадать слух. Пожилой женщине заказали слуховой аппарат.

Отметим, что Валентина Борисовна одной из последних узнала о страшном диагнозе своего ребенка. Актриса не хотела ни о чем рассказывать матери, так как понимала, что это отразится на здоровье пожилой женщины. Когда дочь все-таки во всем призналась, что, как говорит знакомый семьи, можно было часто увидеть Валентину Борисовну заплаканной и держащейся за сердце.

Сейчас ухаживать за годовалой Милой семье Заворотнюк помогает нянечка. Самой Валентине Борисовне за крохотным ребенком ходить уже тяжело. Женщина живет вместе с Заворотнюк в их загородном доме.

Добавим, что за последние несколько лет Валентина Борисовна уже похоронила мужа, который умер от рака, и сына. Он скончался от перитонита, сообщает «Комсомольская правда».