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Нервы: мать Заворотнюк теряет слух 

Рамблер 29 минут назад
Нервы: мать Заворотнюк теряет слух
Фото: globallookpress.com
Мать Анастасии Заворотнюк Валентина теряет слух на нервной почве, рассказал «Комсомольской правде» собеседник в окружении семьи.
Валентина Заворотнюк — актриса, народная артистка России. Она родилась в семье военного в Арзамасе, училась на курсе Анатолия Эфроса в ГИТИСе, играла в Астраханском театре юного зрителя, а в кино впервые снялась в 2008 году. Ей 76 лет.
По сведениям «Комсомольской правды», Заворотнюк-старшая ушла из ТЮЗа ради карьеры дочери, в последние годы жила с ней и ее мужем Петром Чернышевым в их подмосковном доме — помогала по хозяйству, — а о том, что дочь, как сообщал «Рамблер», больна раком, узнала одной из последних — та скрывала это, оберегая мать.
Ныне, по словам собеседника издания, Валентина Заворотнюк при помощи няни ухаживает за годовалой внучкой Милой и стремительно теряет слух — за последнее время он стал сильно хуже, возможно, из-за стресса, вызванного болезнью дочери. В этой связи Заворотнюк-старшей даже был заказан слуховой аппарат.
На днях стало известно, что Анастасия Заворотнюк подарила матери автомобиль Toyota C-HR. Его стоимость составляет от 1,2 миллиона до 2,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анатолий Эфрос , Петр Чернышев , Комсомольская правда , Арзамас
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