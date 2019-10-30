Нервы: мать Заворотнюк теряет слух

Валентина Заворотнюк — актриса, народная артистка России . Она родилась в семье военного в Арзамасе , училась на курсе Анатолия Эфроса в ГИТИСе, играла в Астраханском театре юного зрителя, а в кино впервые снялась в 2008 году. Ей 76 лет.

По сведениям «Комсомольской правды», Заворотнюк-старшая ушла из ТЮЗа ради карьеры дочери, в последние годы жила с ней и ее мужем Петром Чернышевым в их подмосковном доме — помогала по хозяйству, — а о том, что дочь, как сообщал «Рамблер», больна раком, узнала одной из последних — та скрывала это, оберегая мать.

Ныне, по словам собеседника издания, Валентина Заворотнюк при помощи няни ухаживает за годовалой внучкой Милой и стремительно теряет слух — за последнее время он стал сильно хуже, возможно, из-за стресса, вызванного болезнью дочери. В этой связи Заворотнюк-старшей даже был заказан слуховой аппарат.

На днях стало известно, что Анастасия Заворотнюк подарила матери автомобиль Toyota C-HR. Его стоимость составляет от 1,2 миллиона до 2,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.