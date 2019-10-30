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Жену солиста «Иванушек» Олега Яковлева обвинили в его смерти 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Музыкант скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в одной из столичных больниц.
Племянница Олега Яковлева, солиста группы «Иванушки International», обвинила в смерти музыканта его гражданскую жену Александру Куцевол. По словам Татьяны Яковлевой, Куцевол разрешила медикам отключить певца от аппарата ИВЛ, после того как он впал в кому.
«Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать», — рассказала Яковлева в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
Некоторые гости в студии посчитали слова племянницы Яковлева враньем, так как она может претендовать на наследство артиста. Действительно, родственница солиста не представила никаких доказательств своему заявлению.
Музыкант скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в одной из столичных больниц. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, уйдя из состава группы ради сольной карьеры.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Александра Куцевол , Олег Яковлев
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