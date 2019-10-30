Почему Малышева отказалась лечиться в своей клинике

СМИ назвали причину отказа Малышевой лечиться в своей клинике

Ведущая популярной программы «Жить здорово!» на Первом канале и врач Елена Малышева , пережившая гипертонический криз, объяснила, почему лечилась в Боткинской больнице, а не в своей частной клинике «Медицинский Центр Елены Малышевой».

Как выяснило издание «Собеседник», Малышева не в первый раз отдаёт предпочтение именно государственной клинике. Так, в 2011 году она была госпитализирована туда после аллергической реакции на медикаменты.

Оказалось, что главный врач Боткинской больницы — Алексей Васильевич Шабунин , является братом-близнецом Елены Малышевой, который когда-то переехал в Москву вслед за сестрой.

В настоящее время врач и телеведущая чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила сама. По словам Малышевой, вернуться к рабочему процессу здоровье ей позволяет. На своей странице в Instagram телеведущая написала, что её артериальное давление составляет 120/80.

Ранее News.ru писал, что Малышеву госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с гипертоническим кризом. Своим подписчикам в социальной сети она рассказала, что очень плохо себя чувствовала. Хотя приехавшим докторам удалось снизить давление, доктор согласилась на госпитализацию. Во время поездки в скорой и по пути в палату звёздная пациентка интервьюировала своих коллег-медиков. В частности, она выяснила, что многие водители так и не начали уступать место на дороге машинам скорой помощи, несмотря на принятые законы.