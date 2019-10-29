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Фадеев рассказал, с кем ему работалось комфортнее всего 

Рамблер 21 час назад
Фадеев рассказал, с кем ему работалось комфортнее всего
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» назвал имя артистки, с которой у него сложилось самое плодотворное сотрудничество. Ей оказалась певица Линда, приобретшая популярность в середине 90-х годов.
Фадеев признался, что «крестным отцом» проекта «Линда» он считает режиссера Фёдора Бондарчука, который познакомил его с певицей. При этом продюсер назвал артистку «лучшей», с кем ему приходилось работать, потому что она беспрекословно выполняла все его требования.
«Вмешался просто однажды в наши отношения ее отец. Мы не договорились. Я скажу так. Поэтому мне пришлось уйти», — заявил композитор.
По его словам, закрывая проект, страдали оба: и он, и Линда. Однако даже много лет спустя, «отрезав один раз», с певицей он до сих пор не общается.
«Линде много про меня всего рассказывали. Мы очень доверяли друг другу. Это были классные отношения артиста и продюсера», — резюмировал Фадеев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Фадеев рассказал о тяжелом врожденном заболевании. Он признался, что в детстве ему приходилось часто драться, несмотря на то, что он родился с тяжелым пороком сердца.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Федор Бондарчук
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