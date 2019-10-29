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Российского рэпера обстреляли после концерта 

Lenta.ru 1 час назад
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта
Фото: Twitter
Российского рэпера Young P&H, также известного как Пимп, ранили в живот из травматического пистолета. Пост об этом был опубликован в Telegram-канале исполнителя.
Рэпер возвращался в отель после концерта в Перми 28 октября. По словам его команды, возле гостиницы стояли «подозрительные типы». Через два часа рэпер вышел из здания, чтобы отправиться в аэропорт, и один из замеченных ранее парней выстрелил ему в живот.
Информация о том, удалось ли задержать нападавших, не сообщается
Отмечается, что Пимпа прооперировали, музыкант будет восстанавливаться неделю. Он выложил в своем Twitter фото из больницы. Фанаты поддержали музыканта в комментариях и пожелали скорее поправиться.
Рэпер является соведущим шоу Big Russian Boss (Большой Русский Босс — прим. «Ленты.ру») на YouTube.
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Теги:
Шоу-бизнес , Происшествия , Lenta.ru , Пермь
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