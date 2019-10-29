Пригожин и Валерия лишились тренировки в Саратове

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия , приехав на гастроли в Саратов , не смогли найти отель с тренажерным залом и были вынуждены пропустить традиционную утреннюю тренировку. Об этом Пригожин заявил в своем Instagram.

«Саратовское утро в отеле в стиле 90 х (…) Обычно после завтрака мы идём на фитнес, но не сегодня. К сожалению, в Саратове нет ни одного отеля с тренажёрными залами», — пожаловался подписчикам Иосиф Пригожин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Он также разместил видео, в котором заснял их с женой завтрак. При этом Пригожин отчитал сотрудника отеля, который выключил телевизор, и попросил включить его обратно.

«Сейчас все скажут, что Йося скандалит», — заявил продюсер.

В комментариях к записи часть пользователей соцсети поддержала Пригожина, однако некоторые поклонники упрекнули его в излишней жесткости.

«Иосиф, Вы всегда очень доброжелательный и культурный. В данной ситуации тон у Вас мог бы быть и помягче. Скорее всего, молодой человек хотел сделать как лучше», — отметила kokushkina3.