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Пригожин и Валерия лишились тренировки в Саратове 

Рамблер 21 час назад
Пригожин и Валерия лишились тренировки в Саратове
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, приехав на гастроли в Саратов, не смогли найти отель с тренажерным залом и были вынуждены пропустить традиционную утреннюю тренировку. Об этом Пригожин заявил в своем Instagram.
«Саратовское утро в отеле в стиле 90 х (…) Обычно после завтрака мы идём на фитнес, но не сегодня. К сожалению, в Саратове нет ни одного отеля с тренажёрными залами», — пожаловался подписчикам Иосиф Пригожин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Он также разместил видео, в котором заснял их с женой завтрак. При этом Пригожин отчитал сотрудника отеля, который выключил телевизор, и попросил включить его обратно.
«Сейчас все скажут, что Йося скандалит», — заявил продюсер.
В комментариях к записи часть пользователей соцсети поддержала Пригожина, однако некоторые поклонники упрекнули его в излишней жесткости.
«Иосиф, Вы всегда очень доброжелательный и культурный. В данной ситуации тон у Вас мог бы быть и помягче. Скорее всего, молодой человек хотел сделать как лучше», — отметила kokushkina3.
«Рамблер» писал, что ранее Иосиф Пригожин заявил «Экспресс-газете», что так и не принял выбор младшего сына своей жены, певицы Валерии. По его словам, негативное отношение сложилось из-за того, что ради девушки 16-летний Арсений бросил учебу. При этом продюсер подчеркнул, что полностью поддерживает выбор старшего сына Валерии Артемия, так как он женился, закончив образование и устроившись на хорошую работу.
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Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия , Экспресс-газета , Саратов
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