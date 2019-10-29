Бузову не зовут на Евровидение

Директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский заявил изданию teleprogramma.pro, что артистке пока не поступало предложений представлять Россию на предстоящем Евровидении. При этом менеджер подчеркнул, что возможную поездку на конкурс он даже не обсуждал со звездой.

В разговоре с журналистами агент певицы отметил, что утверждённое участие Бузовой в Евровидении-2020 всего лишь слухи.

«Мне не поступал звонок на этот счет. Каждый год ходят слухи, что Ольга поедет участвовать в конкурсе «Евровидение». Нам пока не поступало предложений. Когда поступит, тогда будем это с ней обсуждать», — заявил директор артистки.