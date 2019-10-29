Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузову не зовут на Евровидение 

Рамблер 21 час назад
Бузову не зовут на Евровидение
Фото: РИА Новости
Директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский заявил изданию teleprogramma.pro, что артистке пока не поступало предложений представлять Россию на предстоящем Евровидении. При этом менеджер подчеркнул, что возможную поездку на конкурс он даже не обсуждал со звездой.
В разговоре с журналистами агент певицы отметил, что утверждённое участие Бузовой в Евровидении-2020 всего лишь слухи.
«Мне не поступал звонок на этот счет. Каждый год ходят слухи, что Ольга поедет участвовать в конкурсе «Евровидение». Нам пока не поступало предложений. Когда поступит, тогда будем это с ней обсуждать», — заявил директор артистки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова рассматривалась в качестве возможного представителя России на конкурсе «Евровидение-2019». Наряду с девушкой среди претендентов на поездку в Тель-Авив оказались также Александр Панайотов и Сергей Лазарев. В результате в Израиль поехал Лазарев. Пройдя отборочные туры, в финале российский артист занял третье место с песней «Scream».
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев , Антон Богославский , Александр Панайотов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 94
Миллионам жителей Земли предрекли затопление
Миллионам жителей Земли предрекли затопление 1
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 70
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 599
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение