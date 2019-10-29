Бузову не зовут на Евровидение 

Директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский заявил изданию teleprogramma.pro, что артистке пока не поступало предложений представлять Россию на предстоящем Евровидении. При этом менеджер подчеркнул, что возможную поездку на конкурс он даже не обсуждал со звездой.
В разговоре с журналистами агент певицы отметил, что утверждённое участие Бузовой в Евровидении-2020 всего лишь слухи.
«Мне не поступал звонок на этот счет. Каждый год ходят слухи, что Ольга поедет участвовать в конкурсе «Евровидение». Нам пока не поступало предложений. Когда поступит, тогда будем это с ней обсуждать», — заявил директор артистки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова рассматривалась в качестве возможного представителя России на конкурсе «Евровидение-2019». Наряду с девушкой среди претендентов на поездку в Тель-Авив оказались также Александр Панайотов и Сергей Лазарев. В результате в Израиль поехал Лазарев. Пройдя отборочные туры, в финале российский артист занял третье место с песней «Scream».