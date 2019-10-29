Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Градский отказался отмечать юбилей из-за проблем со здоровьем 

Рамблер 22 часа назад
Градский отказался отмечать юбилей из-за проблем со здоровьем
Фото: ТАСС
Александр Градский недавно перенес операцию по замене суставов и теперь вынужден передвигаться в инвалидной коляске, сообщает издание Dni.ru. Из-за тяжелого состояния артист отказался отмечать своё 70-летие.
По данным издания, впервые Александр Градский сел в инвалидное кресло в 2017 году. Тогда артист, участвующий в шестом сезоне проекта «Голос» в качестве наставника, заявил, что сломал шейку бедра. Однако даже тяжелая травма не помешала ему активно участвовать в публичных мероприятиях. Так в том же году Градский выступил на сцене Кремля в рамках последнего концерта Иосифа Кобзона.
Журналисты предполагают, что спустя два года полностью решить проблемы со здоровьем певцу не удалось. Недавно Градского запечатлели в инвалидной коляске у телецентра «Останкино». Отмечается, что в мае-июне 2019 года у артиста должна была состояться плановая операция на ногах, от которой он в результате отказался. Спустя несколько месяцев его состояние резко ухудшилось и, когда положение стало критическим, Градскому экстренно провели операцию по замене суставов.
По данным издания, в настоящее время у артиста диагностировано несколько серьезных заболеваний: певец также страдает сахарным диабетом и имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из-за плохого самочувствия артист даже отказался праздновать 3 ноября своё 70-летие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о тяжелом врожденном заболевании рассказал продюсер Максим Фадеев. Он признался, что в детстве ему приходилось часто драться, несмотря на то, что он родился с тяжелым пороком сердца.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Максим Фадеев , Александр Градский , ТТЦ "Останкино" , Дни.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 94
Миллионам жителей Земли предрекли затопление
Миллионам жителей Земли предрекли затопление 1
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 70
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 599
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение