Градский отказался отмечать юбилей из-за проблем со здоровьем

Александр Градский недавно перенес операцию по замене суставов и теперь вынужден передвигаться в инвалидной коляске, сообщает издание Dni.ru. Из-за тяжелого состояния артист отказался отмечать своё 70-летие.

По данным издания, впервые Александр Градский сел в инвалидное кресло в 2017 году. Тогда артист, участвующий в шестом сезоне проекта «Голос» в качестве наставника, заявил, что сломал шейку бедра. Однако даже тяжелая травма не помешала ему активно участвовать в публичных мероприятиях. Так в том же году Градский выступил на сцене Кремля в рамках последнего концерта Иосифа Кобзона

Журналисты предполагают, что спустя два года полностью решить проблемы со здоровьем певцу не удалось. Недавно Градского запечатлели в инвалидной коляске у телецентра «Останкино» . Отмечается, что в мае-июне 2019 года у артиста должна была состояться плановая операция на ногах, от которой он в результате отказался. Спустя несколько месяцев его состояние резко ухудшилось и, когда положение стало критическим, Градскому экстренно провели операцию по замене суставов.

По данным издания, в настоящее время у артиста диагностировано несколько серьезных заболеваний: певец также страдает сахарным диабетом и имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из-за плохого самочувствия артист даже отказался праздновать 3 ноября своё 70-летие.