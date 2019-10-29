«Вбросы»: Наргиз обвинила Фадеева в слухах о «пьяном концерте»

Певица Наргиз назвала сообщения о ее недавнем концерте в Уссурийске , на котором она якобы вышла на сцену с бутылкой виски, а также ругалась матом, «вбросами». В комментарии «Газете.Ru» артистка рассказала, что после расторжения контракта с продюсерским центром Максима Фадеева она постоянно сталкивается с обвинениями в алкоголизме.

Бывшая участница лейбла Максима Фадеева Наргиз прокомментировала новости о ее недавнем концерте в Доме офицеров в Уссурийске, в ходе которого она якобы выступила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 28 октября сообщил портал UssurMedia.ru со ссылкой на посетителей мероприятия. В комментарии «Газете.Ru» артистка связала сообщения в прессе с уходом из продюсерского центра Фадеева MALFA.

«Я, честно говоря, даже не лезу в интернет-пространство. Там какой-то ужас творится. Последние три месяца, как я разорвала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, я только и вижу такие сообщения, что я «все пью и пью», — заявила артистка.

По словам Наргиз, зрители, напротив, остались довольны ее выступлением. «Если честно, мне уже даже не смешно. Мне не хочется тратить свое время на оправдание. Если бы вообще было перед кем оправдываться, — продолжила она. — У нас сейчас полным ходом идет подготовка нового альбома. На концертах люди довольны, поют и танцуют. 95% заполняемость».

В заключение вокалистка назвала сообщения в прессе «вбросами».

«И, знаете, дело даже не в том, что мне это надоело, что у меня нервный срыв и прочее. Но дело уже доходит до идиотизма. Я знаю, откуда дует этот ветер, и, видимо, «надуться» он все никак не может, — посетовала Наргиз. — Все три месяца [с момента ухода с лейбла] читаю про себя, что я «где-то там валяюсь пьяная».

На запрос «Газеты.Ru» прокомментировать инцидент в Уссурийске продюсер Максим Фадеев ответил, что «не дает комментариев».

Как утверждает UssurMedia.ru, исполнительница якобы вышла на сцену в Уссурийске с бутылкой виски, а также высказывалась со сцены с использованием ненормативной лексики.

«В зале были взрослые люди, все пришли отдохнуть. Но когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок с матами. Зрители были в шоке», — приводит слова одной из зрительниц сайт. При этом имена людей, давших комментариев, не раскрываются.

Другой посетитель концерта отметил, что выступление Наргиз началось с опозданием. По его словам, в начале выступления певица якобы предупредила, что многие уйдут с шоу. Сообщается, что зал досрочно покинули около трети зрителей.

«Пела песни Пугачевой, песню на татарском языке. Устроила какой-то стендап. Потом она стала просить зрителей пересесть поближе, спустится с балконов и устроить кураж. Было видно, что артистка не трезва. Соболезную Владивостоку, который будет ее слушать следующим», — цитирует одного из зрителей издание.

В начале августа этого года Наргиз покинула продюсерский центр Фадеева.

В комментарии YouTube-шоу «А поговорить?» она рассказала, что во многом решение связано с действиями сотрудников лейбла, которые, в частности, не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах, не имели представления о местонахождении артистки и не занимались ее развитием.

Она также предположила, что это делалось намеренно. В частности, Наргиз посетовала, что никогда не давала интервью и не посещала светские мероприятия. По ее словам, на лейбле ей объясняли это тем, что она «артистка другого плана». Так, журналистка Ирина Шихман на это ответила, что пыталась организовать интервью с Наргиз более полутора лет.

Певицу также не устраивал тот факт, что ее не отправляют с концертами в большие города, а заставляют колесить только лишь по регионам. Согласно Наргиз, после разрыва контракта с лейблом ее концертного директора засыпали предложениями дать выступления в Европе — в частности, в Лондоне, Нидерландах и Франции.

Кроме того, 49-летняя уроженка Ташкента заверила, что неоднократно пыталась прекратить работать с продюсерским центром, но для Фадеева якобы была артистом, «приносящим бабло», и он был заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Досталось от Наргиз при этом еще и экс-солистке группы «Серебро» Ольге Серябкиной.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (Серябкину. — прим. «Газета.Ru») все слушаются, и она там может сворачивать горы», — указала исполнительница.