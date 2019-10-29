Голая и в слезах: певица Монеточка испугала фанатов

Голая и в слезах: певица Монеточка вызвала обеспокоенность у поклонников

View this post on Instagram A post shared by м0нето4к@ (@monetochkaliska) on Oct 28, 2019 at 10:02am PDT Известная российская певица Лиза Монеточка не на шутку испугала поклонников своего творчества. В ее официальном Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой обнаженная Лиза запечатлена в ванне. Судя по всему, певица плакала. Вместо подробного объяснения ситуации Монеточка решила не успокаивать фанатов и подписала фото загадочной фразой: «Slezki na kolesikah 💊».

Ее поклонники в комментариях поспешили поддержать певицу, пожелали ей здоровья и заверили, что все обязательно будет хорошо, однако кто-то решил, что тут будут уместны и шутки:

«Когда не собрала тумбочку из икеи», — пишет s.14.07

Недавно в интернете появились слухи о тяжелой болезни певицы, ведь она пожаловалась на плохое самочувствие и обмороки. Как оказалось, болезнью оказалась банальная вегетососудистая дистония, которая довольно часто встречается практически у всех жителей нашей страны. Однако некоторые СМИ заранее написали, что Монеточка при смерти, чем вызвали искреннее недоумение и смех певицы. Надеемся, что у Лизы все в порядке, а новая фотография лишь часть шоу. В начале сентября певица представила новый клип на композицию «Нет монет», в котором жестко посмеялась над критиками своих работ.