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Голая и в слезах: певица Монеточка вызвала обеспокоенность у поклонников 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Голая и в слезах: певица Монеточка испугала фанатов
Фото: РИА Новости
Известная российская певица Лиза Монеточка не на шутку испугала поклонников своего творчества. В ее официальном Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой обнаженная Лиза запечатлена в ванне. Судя по всему, певица плакала. Вместо подробного объяснения ситуации Монеточка решила не успокаивать фанатов и подписала фото загадочной фразой: «Slezki na kolesikah 💊».
Ее поклонники в комментариях поспешили поддержать певицу, пожелали ей здоровья и заверили, что все обязательно будет хорошо, однако кто-то решил, что тут будут уместны и шутки:
«Когда не собрала тумбочку из икеи», — пишет s.14.07 
Недавно в интернете появились слухи о тяжелой болезни певицы, ведь она пожаловалась на плохое самочувствие и обмороки. Как оказалось, болезнью оказалась банальная вегетососудистая дистония, которая довольно часто встречается практически у всех жителей нашей страны. Однако некоторые СМИ заранее написали, что Монеточка при смерти, чем вызвали искреннее недоумение и смех певицы. Надеемся, что у Лизы все в порядке, а новая фотография лишь часть шоу. В начале сентября певица представила новый клип на композицию «Нет монет», в котором жестко посмеялась над критиками своих работ.
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Теги:
Шоу-бизнес
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