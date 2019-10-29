Поклонники Заворотнюк усомнились в болезни актрисы

Старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк , недавно открывшая бутик собственной одежды, продолжает радовать поклонников новыми фото. Недавно Анна опубликовала жизнерадостные снимки, на которых сама рекламирует вещи из своего магазина, после чего некоторые фанаты усомнились, действительно ли их семья переживает тяжёлые времена.

Анна выложила фотографии в Instagram, и многие пользователи соцсетей искренне восхитились её красотой. Однако нашлись и те, кто предположил, что «няня Вика» не так уж тяжело больна, раз её дочь выглядит такой счастливой.

Как писал News.ru, Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку за два месяца до того, как стало известно, что артистка больна. Toyota стоила два миллиона рублей. Ранее мать Заворотнюк ездила на красном «жуке».

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.