Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье

Максим Фадеев рассказал о трагической гибели дочери

Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что на 12 лет уезжал из России из-за смерти новорожденной дочери. О личной трагедии он рассказал телеведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову , которая вышла на телеканале «Россия» 29 октября.

«Мы потеряли дочку. Это произошло по вине врачей, неправильного диагноза. Ее просто «закололи» и все», — рассказал Фадеев.

Он добавил, что после потери первого ребенка он с женой Натальей уехал из России, так как «обиделся на страну». Сын Савва родился у них уже в Германии.

По словам Фадеева, был риск потерять при родах и жену. Он всю ночь провел возле роддома и в итоге уснул прямо в сугробе. На утро ему сообщили, что с супругой все в порядке. Дочь Фадеева в тот момент так же была жива. Однако он ее так ни разу и не увидел — девочка умерла еще до выписки. Продюсер отметил, что никогда не обсуждал с женой эту потерю:

«А что тут скажешь? Мы просто пытались друг друга поддержать, делая вид, что жизнь продолжается».

Ранее «URA.RU» сообщало, что на днях Фадеев пережил сердечный приступ, уточняют «Дни.ру». Врачи диагностировали у него предынфарктное состояние, однако музыкант настоял на домашнем лечении и отказался от госпитализации. После этого он заявил, что его состояние стабилизировалось, и он готовится к сольному концерту в Москве.