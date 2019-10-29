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Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье 

Рамблер 32 минуты назад
Музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал о трагедии, из-за которой он на 12 лет уехал из России.
В интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека» Фадеев рассказал, что они с женой Натальей потеряли новорожденную дочь.
По словам музыканта, это произошло по вине врачей: «ее просто „закололи“ и все».
Он также рассказал, что был риск потерять жену. Из-за волнения всю ночь после родов Фадеев провел на улице возле роддома, а под утро заснул прямо в сугробе.
Фадеев заявил, что после смерти дочери они с супругой «обиделись на страну» и уехали из России. За границей у них родился сын Савва.
Продюсер признался, что они с Натальей никогда не обсуждали потерю дочери.
«А что тут скажешь? Мы просто пытались друг друга поддержать, делая вид, что жизнь продолжается», — приводит Ura.ru слова Фадеева.
Как ранее сообщал «Рамблер», 28 октября стало известно, что Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Медики скорой помощи диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Борис Корчевников , Максим Фадеев
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