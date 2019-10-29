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Наргиз шокировала зрителей, выйдя на сцену с виски и выкрикивая мат 

News.ru + ещё 5 57 минут назад
Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз
Фото: globallookpress.com
Концерт узбекской и российской певицы Наргиз Закировой неприятно удивил зрителей в Уссурийске.
Поклонники Закировой рассказали, что она вышла на сцену с виски и начала жаловаться на свои проблемы в жизни, сообщает UssurMedia.
Концерт начался с опозданием. Наргиз сразу сказала, что многие уйдут из зала, так и произошло после начала выступления. Много мата, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями, — рассказал один из зрителей.
Вместе с тем, нашлись поклонники, оставшиеся довольные увиденным. Некоторые из них даже танцевали, встав с мест.
Ранее News.ru сообщал, что Наргиз Закирова обматерила подписчиков и кардинально сменила имидж. Подписчикам не понравилось, что она перекрасила волосы в красный цвет.
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Теги:
Шоу-бизнес , Уссурийск
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