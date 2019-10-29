Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз

Наргиз шокировала зрителей, выйдя на сцену с виски и выкрикивая мат

Концерт узбекской и российской певицы Наргиз Закировой неприятно удивил зрителей в Уссурийске

Поклонники Закировой рассказали, что она вышла на сцену с виски и начала жаловаться на свои проблемы в жизни, сообщает UssurMedia.

Концерт начался с опозданием. Наргиз сразу сказала, что многие уйдут из зала, так и произошло после начала выступления. Много мата, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями, — рассказал один из зрителей.

Вместе с тем, нашлись поклонники, оставшиеся довольные увиденным. Некоторые из них даже танцевали, встав с мест.

Ранее News.ru сообщал, что Наргиз Закирова обматерила подписчиков и кардинально сменила имидж. Подписчикам не понравилось, что она перекрасила волосы в красный цвет.