Злопамятная Собчак отомстила Харламову

Телеведущая не смогла пройти мимо постельной сцены, в которой сыграла супруга Харламова актриса Кристина Асмус . В соцсети Собчак написала, что «Настоящему Режиссеру невозможно отказать», а затем переделала песню Харламова на новый лад.

«Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!… Ну странно это все. Нет, не пойду!» — написала телеведущая.

Для пущего эффекта Собчак отметила в записи самого юмориста, передаёт МК.