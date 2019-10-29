Злопамятная Собчак отомстила Харламову 

Ксения Собчак спустя без малого год наконец смогла отомстить Гарику Харламову, высмеявшему её тайные отношения с режиссёром Константином Богомоловым. Тогда юморист исполнил шуточную песню про влюблённых в образе Эдуарда Сурового.
Телеведущая не смогла пройти мимо постельной сцены, в которой сыграла супруга Харламова актриса Кристина Асмус. В соцсети Собчак написала, что «Настоящему Режиссеру невозможно отказать», а затем переделала песню Харламова на новый лад.
«Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!… Ну странно это все. Нет, не пойду!» — написала телеведущая.
Для пущего эффекта Собчак отметила в записи самого юмориста, передаёт МК.