Актера из «Мента в законе» заподозрили в крупной краже

СМИ: актера из сериала «Мент в законе» заподозрили в краже 500 тысяч рублей

Актера Василия Шендарова задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что после ряда неудач в актерской карьере мужчина устроился в офис одной из крупных компаний мобильной связи.

По версии следствия, через неделю после трудоустройства Шендаров похитил денежные средства из сейфа компании в размере 500 тысяч рублей и покинул здание.

Полицейские установили личность злоумышленника по записи с камер видеонаблюдения. После задержания Шендаров сознался в содеянном, отмечает телеканал.

Василий Шендаров играл эпизодические роли в проектах "Товарищи полицейские", "Мент в законе", "Департамент".