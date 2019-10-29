«Малефестина» и «Сим-па-ти-зи-рукими»: у Бузовой может быть симптом «вялости языка»

Кажется, Ольга Бузова создает не только тренды, но и новые слова. Почти каждое слово, в котором больше трех-четырех слогов, для Оли превращается в препятствие!

Детская сказка с Анджелиной Джоли «Малефисента» и вовсе превратило Олю в интернет-мем. Ведущая «Дома-2» дважды попыталась произнести название фильма, на котором побывала в кинотеатре, и оба раза с позором провалила.

«День закончился походом в кино. Малефестино смотрели. Очень классный фильм — советую», — поделилась Бузова.

Второй раз Оля «споткнулась на этом же самом месте», когда поклонник подарил ей обработанный в «фотошопе» постер фильма «Малефисента-2», подставив вместо лица Анджелины Джоли изображение российской певицы…

Чуть ранее Оля превратила в корабельную мачту «выставочный матч Уимблдона». Причем, перепутать ведущая телестройки умудрилась сразу все три слова! А вот, о чем речь, можно было догадаться лишь по трем оставшимся «…выступала бельгийская теннисистка».

«Я что, правда все это сказала», — рассмеялась Бузова. Что же, видео в доказательство.

«Сим-па-ти-зи-рукими»

Впрочем, подобные проблемы у Оли были всегда. По интернету гуляет видеоролик, как еще в 2015-м Оля пыталась сказать слово «симпатизирующими» и ей не удалось это сделать даже по слогам.

Тут уже блондинку (тогда еще Оля была светленькой!) трудно обвинить в пиаре. Видно, как она старается, хоть и смеется через слово.

А сколько раз певица путала куплеты собственных песен? И вместо одного выдавала другой! Или, чем хуже, терялась в названии городов. И вместо Архангельска как-то прилетела вместе со своей командой в Астрахань.

«Я не стала набирать пальто, надела только шубу, а тут так тепло, настоящая весна», — удивилась Бузова, комментируя неловкую ситуацию.

И возможно, она бы и не приметила ошибки, но звезду с коллективом никто не встретил в аэропорту.

Слово эксперту

«У Ольги вполне чёткая дикция. В плане произношения заметна работа с артикуляцией, возможно, в рамках одного из телепроектов её обучали, — поделился с Teleprogramma.pro преподаватель по сценической речи Александр Высоцкий.

— Если говорить о постановке голоса, то, судя по дыханию во время разговора, у неё не стояло задачи о постановке голоса и проработке регистров для речи. Также вдохи при разговоре идут в основном через рот, что говорит о непроработанном распределении воздуха в лёгких. Возможно, потому что она обучалась вокалу. Сценическая речь и пение, немного разные инструменты и по-разному учат распределять воздух в лёгких».

Кроме того, как отметил специалист, у Оли есть небольшая проблема со звуком «С». И причин тут несколько: неправильный прикус, не исправленный в детстве, ношение брекетов или удаление зубов мудрости.

Помимо этого, неправильное и сложное произношение звука «С» может быть симптомом так называемого «вялости языка».