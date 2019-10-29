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Фадеев назвал единственную певицу, которая выполняла все его установки 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фадеев назвал свою самую послушную певицу
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что единственная певица в его жизни, которая выполняла все его установки, была Линда. Эта исполнительница стала знаменита в середине девяностых годов.
«С Линдой нас познакомил Федя Бондарчук. Он крестный отец проекта Линда. Федя познакомил меня также с ее отцом и после этого все закрутилось», — сказал Максим Фадеев.
По словам продюсера, она была лучшей из его артистов, потому что неукоснительно выполняла все задачи, которые перед ней ставились Фадеевым.
«Вмешался просто однажды в наши отношения ее отец. Мы не договорились. Я скажу так. Поэтому мне пришлось уйти. Далее очень странно развивались события. Может быть когда-нибудь я напишу об этом в книжке. Мы с ней расходились очень страдая, что этого проекта больше нет», — сказал Максим Фадеев.
Как добавил музыкант, он всегда «отрезает в этой жизни один раз», поэтому больше с Линдой не общается.
«Я однажды ляпнул, что сбрею бороду только, когда похудею. Вот уже шесть лет хожу с бородой. Линде много про меня всего рассказывали. Мы очень доверяли друг другу. Это были классные отношения артиста и продюсера», — сказал он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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