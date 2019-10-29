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Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: globallookpress.com
Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем.
«Я болею. Позвонить мне можно, когда поправлюсь», — ответила звезда советского кинематографа корреспонденту Teleprogramma.Pro.
На вопрос, когда это произойдет, актриса уточнить затруднилась. Также она не стала озвучивать, что с ней случилось.
«Сейчас это неважно», — заявила актриса.
Отметим, что накануне президент России Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.
Алиса Фрейндлих — одна из самых ярких актрис советского кинематографа. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. С 1983 года звезда одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова.
Все зрители знают Алису Фрейндлих по работам в таких картинах, как «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман». «Д Артаньян и три мушкетёра». Любопытно, что в прошлом году звезда была награждена премией «Ника». Причем это случилось уже в четвертый раз. Также она обладательница двух премий «Золотая маска».
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Теги:
Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Владимир Путин
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