Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем

«Я болею. Позвонить мне можно, когда поправлюсь», — ответила звезда советского кинематографа корреспонденту Teleprogramma.Pro.

На вопрос, когда это произойдет, актриса уточнить затруднилась. Также она не стала озвучивать, что с ней случилось.

«Сейчас это неважно», — заявила актриса.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

Алиса Фрейндлих — одна из самых ярких актрис советского кинематографа. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. С 1983 года звезда одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова.

Все зрители знают Алису Фрейндлих по работам в таких картинах, как «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман». «Д Артаньян и три мушкетёра». Любопытно, что в прошлом году звезда была награждена премией «Ника». Причем это случилось уже в четвертый раз. Также она обладательница двух премий «Золотая маска».