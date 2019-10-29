Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерии сорвали тренировку по фитнесу на родине в Саратове 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 часов назад
Валерии сорвали тренировку по фитнесу
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Валерия, которая известна тем, что ведет здоровый образ жизни и очень много времени проводит в тренажерных залах, была вынуждена пропустить тренировку. Дело в том, что в Саратове, куда она приехала с концертом, не оказалось ни одного отеля с тренажерными залами.
В Instagram муж исполнительницы Иосиф Пригожин сообщил, что их с женой утро началось в стиле девяностых. Они слушали клипы «Муз-ТВ».
«Обычно после завтрака мы идём на фитнес, но не сегодня. К сожалению, в Саратове нет ни одного отеля с тренажёрными залами», — заявил Иосиф Пригожин, который, судя по всему, расстроился даже больше супруги.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Teleprogramma.pro: последние новости
Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме «Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы «Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы Муж Лолиты отреагировал на обвинения в растрате денег певицы на любовницу Муж Лолиты отреагировал на обвинения в растрате денег певицы на любовницу 
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь43
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»118
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение