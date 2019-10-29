Валерии сорвали тренировку по фитнесу

Певица Валерия, которая известна тем, что ведет здоровый образ жизни и очень много времени проводит в тренажерных залах, была вынуждена пропустить тренировку. Дело в том, что в Саратове, куда она приехала с концертом, не оказалось ни одного отеля с тренажерными залами.
В Instagram муж исполнительницы Иосиф Пригожин сообщил, что их с женой утро началось в стиле девяностых. Они слушали клипы «Муз-ТВ».
«Обычно после завтрака мы идём на фитнес, но не сегодня. К сожалению, в Саратове нет ни одного отеля с тренажёрными залами», — заявил Иосиф Пригожин, который, судя по всему, расстроился даже больше супруги.