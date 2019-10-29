Поперечный пошутил про Центр «Э» на Первом 

Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта.

Во-первых, потому что люблю их шоу.

Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела Э видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не ебут мозги в туре 😄



Даже не удивлен, что вырезали) pic.twitter.com/HMiVCG3E46— Данила Поперечный (@Spoontamer) October 28, 2019