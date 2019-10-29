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Поперечный пошутил про Центр «Э» на Первом 

Рамблер + ещё 9 21 час назад
Поперечный пошутил про Центр «Э» на Первом
Фото: @Spoontamer
Данила Поперечный пошутил про Центр «Э» на Первом канале, но шутку вырезали. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.
Поперечный — комик, Центр «Э» — управление МВД по противодействию экстремизму. Вчера первый пошутил над вторым в эфире шоу «Вечерний Ургант».
«Объяснил, почему прихожу на "Урганта". Во-первых, потому что люблю их шоу, во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на Первом, они думают, что я согласован и *** (не достают меня. — Прим. ред.) в туре», — сообщил комик, отметив, что не удивлен тем, что шутку вырезали.
Тем временем, как «Рамблер» сообщал ранее, из «Вечернего Урганта» не были вырезаны сразу две шутки Поперечного о Владимире Путине. Согласно первой, когда президент России приходит на работу поздно, его пресс-секретарь Дмитрий Песков все равно желает ему доброго утра.
«Что сделали Путин и (министр обороны Сергей. — Прим. ред.) Шойгу после прогулки по тайге? Отдохнули!» — гласит вторая.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Данила Поперечный , Владимир Путин , МВД
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