Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи. Об этом он сообщил в своем Twitter -аккаунте.

Он говорил, что приходит на программу Урганта не только из-за любви к телешоу.

«Когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не *** мозги (докучают) в туре», — отметил Поперечный.

Центр «Э» — главное управление по противодействию экстремизму МВД России . До выхода выпуска в эфир комик также заявлял, что «понятия не имеет, как нашу болтовню порезали».

Поперечный уже был в гостях у Урганта в июне 2019 года. Тогда телеведущий получил леща от комика в эфире шоу. Ургант сам предложил зрителям ударить его настоящей рыбой и «случайно» выбрал именно Поперечного.