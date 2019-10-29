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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного 

Lenta.ru 22 минуты назад
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Фото: @Spoontamer
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Он говорил, что приходит на программу Урганта не только из-за любви к телешоу.
«Когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не *** мозги (докучают) в туре», — отметил Поперечный.
Центр «Э» — главное управление по противодействию экстремизму МВД России. До выхода выпуска в эфир комик также заявлял, что «понятия не имеет, как нашу болтовню порезали».
Поперечный уже был в гостях у Урганта в июне 2019 года. Тогда телеведущий получил леща от комика в эфире шоу. Ургант сам предложил зрителям ударить его настоящей рыбой и «случайно» выбрал именно Поперечного.
Поперечный — видеоблогер и популярный российский стендап-комик. Начинал свою деятельность на YouTube мультипликатором под псевдонимом Spoontamer, после переключился на стендап. Известен конфликтом с депутатом Виталием Милоновым из-за сатирического клипа «Поп культура» и пародии на главу Чечни Рамзана Кадырова. У его канала более 2,6 миллиона подписчиков.
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Теги:
Шоу-бизнес , Рамзан Кадыров , Данила Поперечный , Виталий Милонов , МВД
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