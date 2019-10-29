«Питаюсь электроэнергией. Дорого»: Настя Задорожная задолжала за услуги ЖКХ 300 тысяч рублей

Певица и актриса Настя Задорожная оказалась в числе неплательщиков за услуги ЖКХ. Долг за пользование электричеством в доме артистки составил 300 тысяч рублей.

О том, что ей придется расстаться с кругленькой суммой Настя сама рассказала подписчикам. Обнаружив платежку от УК, актриса была удивлена.

«Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — рассказала она в социальной сети.