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«Питаюсь электроэнергией. Дорого»: Настя Задорожная задолжала за услуги ЖКХ 300 тысяч рублей 

Passion.ru 7 часов назад
Задорожная задолжала за услуги ЖКХ
Фото: Instagram
Певица и актриса Настя Задорожная оказалась в числе неплательщиков за услуги ЖКХ. Долг за пользование электричеством в доме артистки составил 300 тысяч рублей.
О том, что ей придется расстаться с кругленькой суммой Настя сама рассказала подписчикам. Обнаружив платежку от УК, актриса была удивлена.
«Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — рассказала она в социальной сети.
Задорожная не единственная из знаменитостей, у кого возникают подобные инциденты. Недавно светская львица Мирослава Дума судилась с управляющей компанией из-за долга в 386 тысяч рублей, но суд проиграла. Анна Седокова также рассказывала, что у нее был долг в 70 тысяч рублей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Настя Задорожная , Анна Седокова
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