Задорожная задолжала 300 тыс. рублей коммунальщикам

Долг Задорожной коммунальщикам составил более 300 тысяч рублей

По данным издания, певица рассказала поклонникам, что за октябрь успела задолжать больше 300 тысяч рублей.

«Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — отметила Настя Задорожная.