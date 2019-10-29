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Долг Задорожной коммунальщикам составил более 300 тысяч рублей 

Рамблер 22 часа назад
Задорожная задолжала 300 тыс. рублей коммунальщикам
Фото: Instagram
Певица Настя Задорожная обнаружила, что является злостной неплательщица коммунальных платежей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, певица рассказала поклонникам, что за октябрь успела задолжать больше 300 тысяч рублей.
«Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — отметила Настя Задорожная.
«Рамблер» писал, что ранее злостной неплательщицей счетов за «коммуналку» называли певицу Лолиту Милявскую. Так, товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против артистки иск в суд, в котором потребовало взыскать долг за ЖКХ в размере более 700 тысяч рублей. При этом певица в своем Instagram заявляла, что намерена бороться за свои права «вплоть до Верховного суда».
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Теги:
Шоу-бизнес , Настя Задорожная , Лолита Милявская
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