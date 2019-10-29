Задорожная задолжала 300 тыс. рублей коммунальщикам

Певица Настя Задорожная обнаружила, что является злостной неплательщица коммунальных платежей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, певица рассказала поклонникам, что за октябрь успела задолжать больше 300 тысяч рублей.
«Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — отметила Настя Задорожная.
«Рамблер» писал, что ранее злостной неплательщицей счетов за «коммуналку» называли певицу Лолиту Милявскую. Так, товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против артистки иск в суд, в котором потребовало взыскать долг за ЖКХ в размере более 700 тысяч рублей. При этом певица в своем Instagram заявляла, что намерена бороться за свои права «вплоть до Верховного суда».