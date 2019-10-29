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«Из-за денег стараюсь не ругаться»: Галустян прокомментировал уход с ТНТ 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Из-за денег стараюсь не ругаться»: Галустян прокомментировал уход с ТНТ
Фото: globallookpress.com
Юморист Михаил Галустян в интервью Peopletalk опроверг слухи о том, что ушел с канала ТНТ из-за того, что не смог договориться о своей зарплате.
«Рамблер» писал, что ранее Михаил Галустян заключил контракт с телеканалом СТС. Он станет соведущим шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым. Планируется также участие Галустяна в проектах телекана в качестве как артиста, так и продюсера. По словам Галустяна, «он ни с кем не ссорился».
«У меня с 2016 года не было проектов на ТНТ, так что говорить о том, что кто-то куда-то перешел и что-то поменял, неправильно. Во-вторых, у меня там много товарищей, как и на других каналах», — подчеркнул юморист.
Он также отметил, что у него «все по любви».
«Из-за денег, да и в принципе из-за чего-либо, стараюсь не ругаться. Всегда можно найти компромисс», — заявил он.
Также Галустян рассказал в интервью изданию, что давно переболел звездной болезнью, любит свою жену и не собирается с ней разводиться.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Михаил Галустян , Сергей Светлаков
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