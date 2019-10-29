Сын Джигарханяна откровенно рассказал о личной жизни 

Степан Джигарханян — приемный сын знаменитого актера Армена Джигарханяна в программе «Пусть говорят» опроверг слухи о своей свадьбе, пояснив, что на его пальце не обручальное, а вполне обычное кольцо.
В ходе программы Степан Джигарханян показал свое кольцо, которое журналисты ошибочно приняли за обручальное, и отметил, что у его возлюбленной, бывшей жены популярного исполнителя Вадима Казаченко Ольги Казаченко никакого кольца нет.
«Из-за этого кольца, которое я очень люблю, я потерял в жизни очень много перспективных знакомств. Все женщины почему-то думают, что оно обручальное, хотя на самом деле это просто кольцо с маленьким камешком!» — отметил Степан Джигарханян.
Он также пояснил, что говорить о свадьбе пока рано.
«Рамблер» писал, что ранее Степан Джигарханян заявил, что навестил отца во время своего приезда в Москву и тот «держится бодрячком». По его словам, тема бывшей жены его отца — Виталины Цымбалюк-Романовской и развода с ней в семье не поднимается.