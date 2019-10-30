Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт

Певица Наргиз заявила, что провела очень успешный тур, а слухи о том, что она была пьяна на концерте Уссурийске , распространяются с подачи ее бывшего продюсера — Максима Фадеева . Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Рамблер», летом Наргиз Закирова прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Максимом Фадеевым и лишилась права исполнять часть песен. На концерте в Уссурийске, по словам очевидцев, которые привело UssurMedia, Наргиз вышла на сцену с опозданием, в руках у нее была бутылка виски, она жаловалась на жизнь и пела песни с матом. Поклонники начали уходить из зала, не дожидаясь конца выступления.

При этом, по мнению певицы, извиняться ей не за что.

«Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что. И я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор», — отметила она.

По мнению Наргиз, слухи о ее неподобающем поведении распространяет продюсерский центр Максима Фадеева, а зрители остались довольны ее выступлением.

«Я имею в виду Макса Фадеева, его продюсерский центр, который всё никак не может успокоиться. (…) Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно», — отметила певица.

Наргиз также напомнила, что у нее программа 18+ и признала, что в двух песнях звучит ненормативная лексика.