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Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт 

Рамблер + ещё 31 24 минуты назад
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Фото: РИА Новости
Певица Наргиз заявила, что провела очень успешный тур, а слухи о том, что она была пьяна на концерте Уссурийске, распространяются с подачи ее бывшего продюсера — Максима Фадеева. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщал «Рамблер», летом Наргиз Закирова прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Максимом Фадеевым и лишилась права исполнять часть песен. На концерте в Уссурийске, по словам очевидцев, которые привело UssurMedia, Наргиз вышла на сцену с опозданием, в руках у нее была бутылка виски, она жаловалась на жизнь и пела песни с матом. Поклонники начали уходить из зала, не дожидаясь конца выступления.
При этом, по мнению певицы, извиняться ей не за что.
«Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что. И я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор», — отметила она.
По мнению Наргиз, слухи о ее неподобающем поведении распространяет продюсерский центр Максима Фадеева, а зрители остались довольны ее выступлением.
«Я имею в виду Макса Фадеева, его продюсерский центр, который всё никак не может успокоиться. (…) Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно», — отметила певица.
Наргиз также напомнила, что у нее программа 18+ и признала, что в двух песнях звучит ненормативная лексика.
«Из песни слов не выкинешь, извините, что есть, то есть», — заявила она.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Макс Фадеев , Наргиз Закирова , Радиостанция "Говорит Москва" , Уссурийск
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