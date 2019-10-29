Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сигал купил дом на Рублевке 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Сигал купил дом на Рублевке
Фото: РИА Новости
Стивен Сигал купил особняк в Московской области, сообщает «База».
По информации телеграм-канала, летом прошлого года актер примерно за 80-100 миллионов рублей купил дом и баню в селе Усово у Владимира Шемякина — экс-депутата Госдумы, бывшего топ-менеджера «Газпром-медиа», нынешнего главы федерального казенного предприятия «Росгосцирк». Площадь бани составляет 129 квадратных метров, особняка — 433.
«Стивену очень нравится жить в Подмосковье, у него прекрасный дом. Он чувствует, что Россия — родная страна для него», — заявлял его агент Анар Рейбанд в августе 2018-го.
Так он, как сообщал «Рамблер», прокомментировал регистрацию Сигала индивидуальным предпринимателем в налоговой инспекции Электростали. Тогда актер получил право зарабатывать на спортивной и зрелищно-развлекательной деятельности, издании музыкальных произведений и звукозаписи.
Тогда же, по данным «Базы», Сигал подал заявку на регистрацию товарного знака Aikido Ten Shin Dojo, а использовать его планирует для организации спортивных и культурных мероприятий и производства одежды.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Стивен Сигал , Федеральная налоговая служба , Газпром-медиа , Госдума , Электросталь , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В космосе засняли «зловещее лицо»
В космосе засняли «зловещее лицо»
Названы причины расстрела солдат в Забайкалье
Названы причины расстрела солдат в Забайкалье6
Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа
Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа
Украинцы штурмуют офис Зеленского
Украинцы штурмуют офис Зеленского16
Ургант отшутился на намёки Поперечного о цензуре
Ургант отшутился на намёки Поперечного о цензуре1
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение