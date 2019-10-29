Сигал купил дом на Рублевке

По информации телеграм-канала, летом прошлого года актер примерно за 80-100 миллионов рублей купил дом и баню в селе Усово у Владимира Шемякина — экс-депутата Госдумы , бывшего топ-менеджера «Газпром-медиа» , нынешнего главы федерального казенного предприятия «Росгосцирк». Площадь бани составляет 129 квадратных метров, особняка — 433.

«Стивену очень нравится жить в Подмосковье, у него прекрасный дом. Он чувствует, что Россия — родная страна для него», — заявлял его агент Анар Рейбанд в августе 2018-го.

Так он, как сообщал «Рамблер», прокомментировал регистрацию Сигала индивидуальным предпринимателем в налоговой инспекции Электростали . Тогда актер получил право зарабатывать на спортивной и зрелищно-развлекательной деятельности, издании музыкальных произведений и звукозаписи.

Тогда же, по данным «Базы», Сигал подал заявку на регистрацию товарного знака Aikido Ten Shin Dojo, а использовать его планирует для организации спортивных и культурных мероприятий и производства одежды.