Папарацци сняли постаревшую Монику Беллуччи

Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме

View this post on Instagram A post shared by Spletnik (@spletnik_ru) on Oct 28, 2019 at 5:39am PDT Однако снимки актрисы в жизни и в глянцевых журналах существенно отличаются. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить весьма конкретные возрастные изменения на лице знаменитой брюнетки. Впрочем, Моника философски относится к возрасту и явно не спешит на прием к пластическому хирургу. Итальянка предпочитает стареть естественным образом.

Напомним, недавно для премии «Люмьер» она выбрала платье с глубоким декольте и смотрелась в нем восхитительно, а для фотосессии в российской версии французского журнала Numéro выбрала элегантный образ — белоснежное платье с воланами и глубоким декольте. больше по теме Моника Беллуччи рассказала, что учит дочерей уважать себяАктриса, которой исполнилось 55 лет, считает, что сейчас её жизнь заиграла более яркими красками.