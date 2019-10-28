Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот 

Рамблер 50 минут назад
Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот
Фото: Официальная страница Тямаева
Певицу Гузель Уразову и певца Фирдауса Тямаева следует бойкотировать, призвали, как сообщает «Взгляд», блогеры.
На днях, как сообщал «Рамблер», Уразова опубликовала в своих соцсетях видео, на котором вместе с Тямаевым шутит над трупом раздавленной автомобилем кошки.
«Не успели приготовить шашлык», — сообщила она.
Певцы подверглись широкому общественному осуждению. Так, автор популярного телеграм-канала «Небожена» назвал их тварями и призвал бойкотировать до тех пор, пока они не побывают во всем приютах для животных в родном Татарстане, ведь «расчеловечивание начинается с малого — отсутствия сочувствия к самым слабым».
Авторы канала Daily Storm назвали поступок Уразовой и Тямаева лайфхаком, как лишиться фанатов быстро и эффективно.
«Когда вместо мозга — инстаграм», — оценили поведение артистов авторы канала «2ch/Двач».
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский журналист признал силу России
Украинский журналист признал силу России6
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»28
На базу в Ираке с военными США упали ракеты
На базу в Ираке с военными США упали ракеты4
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»1
Как решение Трампа убить лидера ИГИЛ связано с Россией
Как решение Трампа убить лидера ИГИЛ связано с Россией4
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
01:20
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
Происшествия Украина
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
00:21
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение