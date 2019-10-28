Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот

Певицу Гузель Уразову и певца Фирдауса Тямаева следует бойкотировать, призвали, как сообщает «Взгляд», блогеры.

На днях, как сообщал «Рамблер», Уразова опубликовала в своих соцсетях видео, на котором вместе с Тямаевым шутит над трупом раздавленной автомобилем кошки.

«Не успели приготовить шашлык», — сообщила она.

Певцы подверглись широкому общественному осуждению. Так, автор популярного телеграм-канала «Небожена» назвал их тварями и призвал бойкотировать до тех пор, пока они не побывают во всем приютах для животных в родном Татарстане, ведь «расчеловечивание начинается с малого — отсутствия сочувствия к самым слабым».

Авторы канала Daily Storm назвали поступок Уразовой и Тямаева лайфхаком, как лишиться фанатов быстро и эффективно.