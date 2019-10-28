Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фадеев рассказал о тяжелом заболевании 

Рамблер 21 час назад
Фадеев рассказал о тяжелом заболевании
Фото: РИА Новости
Максим Фадеев в интервью в программе «Судьба человека» на канале «Россия» признался, что родился с тяжелым заболеванием. Несмотря на недуг, по словам композитора, в детстве ему приходилось много драться.
Фадеев рассказал, что в его родном городе Кургане в 90-е годы «дух у мальчиков воспитывался прямо на улице», поэтому в детстве у него были сломаны все пальцы на руках из-за систематических драк со сверстниками.
«То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде», — заявил продюсер.
При этом композитор отметил, что родители заставляли его заниматься музыкой, в то время как сам он мечтал стать боксёром. Фадеев, по его словам, много времени уделял восточным единоборствам, несмотря на запреты родителей, поскольку «это влияло на руки».
«Надо мной посмеивались, что я музыкант. Я был рожден с тяжелым пороком сердца. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки», — подчеркнул Фадеев.
Как ранее сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали новость о том, что Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Якобы прошедшей ночью в своем загородном доме в Московской области Фадеев почувствовал недомогание. Ему была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики диагностировали у продюсера приступ ишемической болезни сердца. Его причиной они сочли нервное истощение, а состояние Фадеева — предынфарктным. При этом продюсер отказался от госпитализации. В настоящее время он под присмотром врачей проходит медицинские процедуры на дому.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Курган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь55
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Жених-спайдермен на «Давай поженимся!» раздал деньги
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»
Шпионский скандал: РФ пообещала Болгарии «ответные меры»130
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение