Фадеев рассказал о тяжелом заболевании

Максим Фадеев в интервью в программе «Судьба человека» на канале «Россия» признался , что родился с тяжелым заболеванием. Несмотря на недуг, по словам композитора, в детстве ему приходилось много драться.

Фадеев рассказал, что в его родном городе Кургане в 90-е годы «дух у мальчиков воспитывался прямо на улице», поэтому в детстве у него были сломаны все пальцы на руках из-за систематических драк со сверстниками.

«То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде», — заявил продюсер.

При этом композитор отметил, что родители заставляли его заниматься музыкой, в то время как сам он мечтал стать боксёром. Фадеев, по его словам, много времени уделял восточным единоборствам, несмотря на запреты родителей, поскольку «это влияло на руки».

«Надо мной посмеивались, что я музыкант. Я был рожден с тяжелым пороком сердца. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки», — подчеркнул Фадеев.

Как ранее сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали новость о том, что Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Якобы прошедшей ночью в своем загородном доме в Московской области Фадеев почувствовал недомогание. Ему была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики диагностировали у продюсера приступ ишемической болезни сердца. Его причиной они сочли нервное истощение, а состояние Фадеева — предынфарктным. При этом продюсер отказался от госпитализации. В настоящее время он под присмотром врачей проходит медицинские процедуры на дому.