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Охота на Заворотнюк: СМИ идут на подкуп в надежде сделать ее фото 

Рамблер 21 час назад
Охота на Заворотнюк: СМИ идут на подкуп ради фото
Фото: globallookpress.com
Друг Анастасии Заворотнюк актёр Вячеслав Манучаров рассказал НТВ о том, что журналисты предложили ему крупную сумму денег за содействие в фотосъёмке больной актрисы. Папарацци планировали разыграть пред артисткой целый «спектакль».
Манучаров отметил, что ему каждый день названивают представители СМИ в надежде выпытать у него информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк. На днях актеру предложили за солидную сумму помочь журналистам сфотографировать актрису. По замыслу папарацци, Манучаров должен был прийти к артистке домой с букетом цветов. В тот момент, когда она откроет дверь, фотограф должен был сделать ее снимок.
«Я, конечно, их послал к черту. Естественно, не стал разговаривать, ничего святого, к сожалению, нет у людей», — заявил актёр.
По его словам, о лечении и состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк он знает «не больше, чем вся страна». При этом Манучаров раскритиковал статью в прессе о том, что мать актрисы якобы ходила молиться о здоровье дочери на могилу Святой Матроны, и публикацию о выделении семье Заворотнюк бесплатного места на Анкудиновском кладбище.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что члены семьи актрисы Анастасии Заворотнюк могут рассчитывать на бесплатные места на закрытом Анкудиновском кладбище в Москве, которое можно получить через аукцион правительства или благодаря захоронению родственников. При этом родственникам артистки платить не придётся, поскольку на этом погосте покоятся отец актрисы, ее брат и невестка.
В августе появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Вячеслав Манучаров , НТВ
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