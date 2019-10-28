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«Верите в сглаз?»: Полина Гагарина не может справиться с недугом 

Teleprogramma.pro + ещё 1 22 часа назад
«Верите в сглаз?»: Гагарина не может справиться с недугом
Фото: Инстаграм
В своем официальном Instagram-аккаунте певица, актриса, модель и просто красавица Полина Гагарина задалась необычным вопросом: может ли быть так, что ее сглазили недоброжелатели? Дважды за месяц артистка слегла с простудой. Полина рассказала о съемках в проекте «Голос» и отметила, что во время внезапной болезни она всерьез начала думать о том, что в ее недуге виноваты нечистые силы. К счастью, современная медицина быстро подняла ее на ноги.
В комментариях ее поддержали и пожелали выздоровления Иосиф Пригожин и Наталья Подольская, а подписчики поспешили поделиться своими знаниями о сглазе:
«‎В сглаз не верю, скорее всего сказываются перенапряжение, нервы ну и осень»‎; «‎Энергополе человека может пострадать от негативного вмешательства других людей. Однозначно», «‎Просто Ваш организм устал от такого ритма) 😉 Нужно отдохнуть 👍🏻», — пишут пользователи.
Встав на ноги, певица приехала на съемочную площадку "Голоса", чтобы записать профайлы участников. Она пояснила, что это стало возможным после нескольких капельниц. Напомним также, что недавно певице пришлось перенести запланированный концерт — как раз из-за недуга.
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Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Иосиф Пригожин , Полина Гагарина
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