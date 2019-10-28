Стало известно, почему Пугачева не уходит на пенсию

Близкий друг Пугачевой объяснил, почему она не уйдет на пенсию

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева не перестанет работать, а вернется к гастрольной деятельности. Об этом заявил музыкант, близкий друг Пугачевой Александр Буйнов в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ». «Она работает не за деньги. Там с этим все нормально. Она работает ради кайфа. Все крупные города страны она обязательно объедет», — заявил Буйнов. По его словам, сейчас примадонна российской эстрады будет «обкатывать» свою программу в Минске. «Если она нормально себя будет чувствовать, то еще поработает», — заключил артист. Алла Пугачева объявила в 2009 году о прекращении гастрольной деятельности. В этот же год певица официально вышла на пенсию, которая на данный момент составляет 47 тысяч рублей. С тех пор певица выпустила несколько песен, а в апреле этого года дала юбилейный концерт. Цены на билеты доходили до ста тысяч рублей. 2 ноября певица в рамках программы «Алла Пугачева. P. S.» выступит в Минске, напоминает агентство Nation News. По этому случаю президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы, отмечает телеканал 360.

Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну