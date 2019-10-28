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Лидер The Who назвал арест за просмотр детского порно лучшим событием в жизни 

Lenta.ru 23 часа назад
Лидер The Who вспомнил арест за просмотр детского порно
Фото: Reuters
Лидер британской рок-группы The Who Пит Таунсенд рассказал, что арест за просмотр детской порнографии спас его жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.
74-летний музыкант пояснил, что благодаря этому инциденту он узнал, что у него рак кишечника.
«Мой арест был, вероятно, одной из лучших вещей, которые когда-либо случались со мной», — заявил артист.
Он признался, что долгое время откладывал поход к врачу, хотя его отец умер от рака кишечника. Пока полиция проводила проверку, Таунсенд наконец решился обратиться к медикам и узнал, что он мог умереть через шесть месяцев, если бы заболевание вовремя не обнаружили.
В 2003 году гитариста The Who арестовали за то, что он использовал свою кредитную карту для получения доступа к сайту с детской порнографией. Отмечается, что музыкант ни скачал ни одного изображения. Таунсенда на пять лет поместили в реестр учета лиц, совершивших преступления сексуального характера. Сам музыкант не отрицал обвинений, однако утверждал, что проводил собственное расследование, пытаясь доказать, что крупные банки замешаны в создании детского порно.
Артист рассказал, что в детстве сам подвергался сексуальному насилию.
«Это то, о чем я много думаю. Я очень активно участвую в поддержке благотворительных организаций, которые разбираются с последствиями насилия над детьми. Речь идет в том числе и о детях, которых фотографируют», — поделился Таунсенд.
Группа The Who, которую считают одной из величайших рок-групп всех времен, была основана в 1964 году. Самые известные композиции музыкантов — My Generation, I Can See for Miles, I Can't Explain, Baba O'Riley и Behind Blue Eyes.
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Теги:
Шоу-бизнес
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