Прогулка с сыном заставила Топалова разрыдаться

Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями меньше года назад. Однако, в отличие от многих других звездных родителей, они не скрывают ни пол, ни возраст, ни имя своего ребенка, а, напротив, с радостью делятся счастливыми моментами.

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал видео, снятое на прогулке с маленьким Майклом, как называют его родители. В ролике Влад, одетый в спортивную куртку и белую шапку, подбрасывает малыша под романтичную мелодию.

«Нет слов у меня к этому видео… рыдаю и улыбаюсь одновременно!» — признался Топалов в описании к посту.

Подписчики артиста живо отреагировали на ролик.

«На это можно смотреть бесконечно», «Папа и сыночек! Как же мило!»,