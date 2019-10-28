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Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться 

Teleprogramma.pro 28 октября 2019
Прогулка с сыном заставила Топалова разрыдаться
Фото: РИА Новости
Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями меньше года назад. Однако, в отличие от многих других звездных родителей, они не скрывают ни пол, ни возраст, ни имя своего ребенка, а, напротив, с радостью делятся счастливыми моментами.
На своей странице в Instagram Топалов опубликовал видео, снятое на прогулке с маленьким Майклом, как называют его родители. В ролике Влад, одетый в спортивную куртку и белую шапку, подбрасывает малыша под романтичную мелодию.
«Нет слов у меня к этому видео… рыдаю и улыбаюсь одновременно!» — признался Топалов в описании к посту.
Подписчики артиста живо отреагировали на ролик.
«На это можно смотреть бесконечно», «Папа и сыночек! Как же мило!»,
«Сентиментальный, любящий своего первенца папуля! Приятно смотреть на вас», — поделились поклонники своими впечатлениями.
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Теги:
Шоу-бизнес , Борис Кудрявов , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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