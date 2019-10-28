Садальский сравнил Малышеву с Троцким

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Садальский высмеял Малышеву, сравнив с Троцким 

News.ru 48 минут назад
Актёр Станислав Садальский выложил коллаж в своём Instagram, на котором видно, что популярная телеведущая Елена Малышева похожа на российского революционера Льва Троцкого. Подписчики блогера были поражены их сходством.
Подскажите, почему Елена Малышева, так похожа на Льва Давидовича Троцкого, — написал артист, обращаясь к своим поклонником.
Комментаторы, подтвердив внешнее сходство Малышевой и Троцкого, предположили, что они могут быть родственниками.
Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян. Это витамин C и иммуномодуляторы, писал News.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Станислав Садальский , Лев Троцкий
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