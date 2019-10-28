Садальский сравнил Малышеву с Троцким

Садальский высмеял Малышеву, сравнив с Троцким

Подскажите, почему Елена Малышева, так похожа на Льва Давидовича Троцкого, — написал артист, обращаясь к своим поклонником.

Комментаторы, подтвердив внешнее сходство Малышевой и Троцкого, предположили, что они могут быть родственниками.

Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян. Это витамин C и иммуномодуляторы, писал News.ru.