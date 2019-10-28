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Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Энистон поцеловала телеведущую в прямом эфире
Фото: Reuters
Американская актриса Дженнифер Энистон в ходе прямого эфира передачи The Ellen DeGeneres Show поцеловала телеведущую Эллен Дедженерес. Отрывок программы опубликовало издание Daily Mail.
В ролике артистка интересуется у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что иногда такое случается, и добавила, что не понимает, почему это всех так шокирует.
После этого она спросила у звезды «Друзей», когда та целовалась с девушками.
«Хм. Я этого не делаю», — сказала Энистон.
После этих слова телеведущая придвинулась к ней поближе, а сидящие в зале зрители начали кричать и хлопать. Женщины поцеловались в губы, и Дедженерес сказала: «Вот что они хотели увидеть. Вот чего они ждали годами».
«У тебя такие мягкие губы!» — ответила актриса.
Ранее Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и установила рекорд по приросту подписчиков. Она набрала миллион фолловеров всего за пять часов 16 минут. Звезда опубликовала первое селфи 15 октября. На нем Энистон запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья» — Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Лиза Кудроу , Дэвид Швиммер , Мэтт Леблан , Дженнифер Энистон , Эллен Дедженерес , Мэттью Перри , Кортни Кокс
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