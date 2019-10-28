Энистон поцеловала телеведущую в прямом эфире

Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире

В ролике артистка интересуется у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что иногда такое случается, и добавила, что не понимает, почему это всех так шокирует.

После этого она спросила у звезды «Друзей», когда та целовалась с девушками.

«Хм. Я этого не делаю», — сказала Энистон.

После этих слова телеведущая придвинулась к ней поближе, а сидящие в зале зрители начали кричать и хлопать. Женщины поцеловались в губы, и Дедженерес сказала: «Вот что они хотели увидеть. Вот чего они ждали годами».

«У тебя такие мягкие губы!» — ответила актриса.