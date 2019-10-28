Обманутая мужем Лолита нанесла ответный удар

Судебное заседание о признании 9-летнего брака недействительным состоится в ближайшее время, интересы Милявской в суде представляет Сергей Жорин

По словам адвоката, на этот шаг певицу вынудили пойти недавно выясненные обстоятельства из жизни Иванова в период их брака.

«Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным», — рассказал Жорин.

Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов объявили о расставании в июле. В октябре стало известно, что Иванов подал документы на развод в Басманный суд Москвы.