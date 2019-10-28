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Венеролог поспорила с Малышевой 

Рамблер 28 октября 2019
Венеролог поспорила с Малышевой
Фото: РИА Новости
Врач-дерматовенеролог Ирина Скоробогатова заявила, что лечение сифилиса зависит от стадии заболевания и болезнь не так легко победить, как это преподнесла Елена Малышева в программе «Жить здорово». Об этом она заявила Teleprogramma.pro.
По данным издания, ранее в очередном выпуске «Жить здорово» Елена Малышева вместе с коллегой Дмитрием Шубиным сошлись во мнении, что бояться сифилиса не нужно, так как это заболевание уже хорошо лечится.
«Если вовремя успеете на первичном сифилисе, то хорошо лечится. Но вообще, все зависит от того, какая стадия. Существует три — первичный, вторичный и третичный. Есть необратимые повреждения крупных сосудов. Если вы все это запустите, то они плохо обратимы», — в свою очередь отметила Ирина Скоробогатова.
Она также напомнила, что заразиться сифилисом можно не только во время секса.
«С человеком необязательно заниматься сексом, чтобы подхватить это. Иногда достаточно попользоваться полотенцем пациента. И прямой контакт само собой», — подчеркнула дерматовенеролог.
Как писал «Рамблер», ранее телеведущая Елена Малышева сообщила о бесполезности употребления витамина С при простудных заболеваниях. Также телеведущая заявила в одной из своих программ, что для профилактики рака стоит пить зеленый чай, причем не слишком горячий, температура жидкости не должна превышать 60 градусов.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Ирина Скоробогатова , Дмитрий Шубин
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