«Мне стыдно за Ленинград»

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не нуждается в представлении: одна из главных фигур отечественной эстрады последних десятилетий вызывает интерес общественности одним лишь появлением на публике, а литературное творчество артиста провоцирует оживленные дискуссии и глубокие размышления. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Шнуров рассказал о том, где еще в ближайшее время можно будет насладиться творчеством "Ленинграда", зачем он заседает в Госдуме, и раскрыл одно из своих увлекательных хобби.
— Вы чувствуете на себе некий груз ответственности за то, что группировка "Ленинград" прекратила свою гастрольную деятельность и вроде как распалась?
— Нет, ни капли не испытываю.
— А вам остальные участники группировки что сказали на это? Не было осуждения?
— Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию (смеется).
— Вы говорили, что есть вероятность переформатирования "Ленинграда". Может, вообще создадите новый проект, что в планах?
— Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове (смеется).
— А если вас пригласят на корпоративе выступить с "Ленинградом", согласитесь?
— Обязательно, конечно, без проблем.
— Вас вроде как приглашали на Коачеллу? Поедете?
— Да, поедем, скорее всего. Восемьдесят процентов, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно.
— Что вам дают заседания в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре?
— Мне интересно послушать людей.
— Серьезно?
— Конечно, не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе.
— Вы как-то сказали, что следите за тем, что происходит в культурной сфере. На ваш взгляд, отечественная культура в каком состоянии на данный момент пребывает?
— Она в прекрасном состоянии страны третьего мира. Пародирует то, что происходит на Западе (смеется).
— Недавно член Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло сказал, что Министер