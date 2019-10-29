«Мне стыдно за Ленинград»

Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство «Ленинграда»

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не нуждается в представлении: одна из главных фигур отечественной эстрады последних десятилетий вызывает интерес общественности одним лишь появлением на публике, а литературное творчество артиста провоцирует оживленные дискуссии и глубокие размышления. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Шнуров рассказал о том, где еще в ближайшее время можно будет насладиться творчеством "Ленинграда", зачем он заседает в Госдуме , и раскрыл одно из своих увлекательных хобби.

— Вы чувствуете на себе некий груз ответственности за то, что группировка "Ленинград" прекратила свою гастрольную деятельность и вроде как распалась?

— Нет, ни капли не испытываю.

— А вам остальные участники группировки что сказали на это? Не было осуждения?

— Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию (смеется).

— Вы говорили, что есть вероятность переформатирования "Ленинграда". Может, вообще создадите новый проект, что в планах?

— Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове (смеется).

— А если вас пригласят на корпоративе выступить с "Ленинградом", согласитесь?

— Обязательно, конечно, без проблем.

— Вас вроде как приглашали на Коачеллу? Поедете?

— Да, поедем, скорее всего. Восемьдесят процентов, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно.

— Что вам дают заседания в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре?

— Мне интересно послушать людей.

— Серьезно?

— Конечно, не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе.

— Вы как-то сказали, что следите за тем, что происходит в культурной сфере. На ваш взгляд, отечественная культура в каком состоянии на данный момент пребывает?

— Она в прекрасном состоянии страны третьего мира. Пародирует то, что происходит на Западе (смеется).